Venerdì 24 febbraio dalle 22 alle 4 il locale "Mada Cafè" di Isola Vicentina in via Europa 45 presenta l'evento musicale "Afro Night" con una serata dal ritmo tribale a cura di Giovanni Bianco Dj. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 334.9981859

