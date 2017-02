"Afro Night Party": la nuova domenica trendy di Vicenza al "Cà di Dennis"

Domenica 5 marzo dalle 20 alle 3 il locale "Cà di Dennis" a Vicenza in via Zamenhof 423 presenta l'evento "Afro Night Party" per la domenica più trendy del capolugo berico con i migliori successi della musica afro. In console dj a rotazione. Ingresso omaggio entro le 24. Infoline per prenotazioni tavoli: Dennis 380.1545229.

