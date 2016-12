"Addicted": la nuova one night hip hop e r&b al "Casamia Easy Club"

Lunedì 26 dicembre dalle 20 alle 2 il nuovo locale "Casamia Easy Club" di Vicenza in via del Commercio 15 organizza l'evento musicale "Addicted" con la one night dedicata al genere hip hop e r&b per la notte di Santo Stefano. In consolle suoneranno i migliori dj del momento. Buffet gratuito extra large. Ingresso vietato ai minori di 18 anni. Entrata a pagamento. Il nuovo locale del capoluogo berico, realizzato con una location molto raffinata ed accogliente, sarà aperto martedì 27 dicembre con l'inaugurazione della stagione invernale di "Open Club" (ogni martedì al "Casamia") per la situazione "Fun & Dance" e sabato 31 dicembre per il "Cenone di San Silvestro" by "Dimitri Restaurant" con un ricco menù insieme al dopocena musicale del "Capodanno Casablanca" con sonorità a 360 gradi oltre all'evento "After Hour Party" dalle 4 alle 10 di domenica 1 gennaio 2017 per i nottambuli con special guest dj Andy e resident dj Morris. Infoline per prenotazioni: 342.8014166 - info@casamiaeasyclub.it - www.casamiaeasyclub.it.

