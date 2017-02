"Addicted": hip hop di tendenza con il top dj The Perseverance al "Casamia"

Venerdì 24 febbraio dalle 22.30 alle 4 la discoteca "Casamia Easy Club" di Vicenza in via del Commercio 17 presenta l'evento musicale "Addicted" per la one night hip hop di tendenza nel capoluogo berico con lo special guest top dj "The Perseverance" (Akeem of Zamunda) from Milano. Sonorità: funky house - hip hop - r&b. Ingresso gratuito fino alle 24.30. Prezzi dopo le 24.30: 10 euro donna - 14 euro uomo. Per informazioni e prenotazioni: 347.9979802 - info@casamiaeasyclub.it.

ELENCO DISCOTECHE