"Academy": il rapper Tedua e il dj Andy Love all'Enjoy Club di Torri di Quartesolo

Sabato 4 marzo dalle 22 alle 4 il locale "Enjoy Club" di Torri di Quartesolo in via della Croce 19 ospiterà l'evento "Academy" con un nuovo party con gli special guest Tedua e Andy Love. Mario Molinari, precedentemente "Incubo" e ora "Duate/Tedua", è uno dei big della scena trap italiana e sta effettuado il suo "Orange Country Tour". Andrea Sirighelli meglio conosciuto come Andy Love è un producer, musicista, cantante, mc, nonché uno dei dj emergenti più elettrici della scena italiana: è per la prima volta a Vicenza con il supporto di Radio 105 e TOP Dj. Line Up Dj (commercial house, hip hop, trap, future house, deep house, tech house): Nick Arshav - Andryx - Bennett - N4RD1 - Matty K - Matteo Miotello - Nashley&Vinnie Moore. Biglietto di prenotazione: 10 euro (1 drink compreso) + 5 euro al locale. Ingresso in serata a 18 euro (1 drink incluso). Tavoli a partire da 20 euro. Tavoli in privè a partire da 30 euro. Infoline per prenotazioni: 348.8613137 (Riccardo) per Noventa Vicentina - 345.0949094 (Riccardo) per Montecchio/Arzignano - 345.7094127 (Matteo) per la Riviera Berica - 348.8266311(Raffaele) per Vicenza. Prenotazioni corriere da Vicenza, Thiene, Schio, Montecchio, Noventa Vicentina e zone limitrofe (anche whatsapp): 345.7094127 Matteo. Special thanks: Blackout Staff; Alpha; Point; Overflow.

Biografia di Tedua: rapper ligure, classe '94, nasce a Cogoleto, alla periferia di Genova e successivamente si trasferisce a Calvairate, un quartiere nella zona orientale di Milano. Mario fa parte della Wild Bandana, con i suoi amici e collaboratori di sempre: Izi, Vaz Tè, Ill Rave e Sangue. Tedua è sicuramente uno dei nomi più caldi della scena, grazie al suo stile nuovo e personalissimo (oltre ad avere una presenza scenica stupefacente) e grazie alle collaborazioni con artisti ormai affermati come Sfera, Izi e la DPG. Nel 2014 fa uscire "Medaglia D'Oro", mentre nel 2015 "Aspettando Orange County", il primo della trilogia, seguito da "Orange County" (2016) e "Orange County- California" (2017), con il quale corona il suo successo italiano; l'ultimo di questi contiene le sue hit passate (come "Buste della spesa" e "Lingerie", celebre feat con Sfera) e sei nuovi inediti, tra cui "Pugile".

Biografia di Andy Love: Andrea Sirighelli in arte "Andy Love" è un producer, musicista, cantante, mc e dj emergente tra i più elettrici del panorama italiano. È stato uno dei dieci concorrenti della terza edizione di TOP DJ classificandosi meritatamente in seconda posizione. I suoi generi musicali, da cui trae ispirazione, sono hip hop, trap e moombathon, e i suoi artisti più seguiti sono Diplo, Skrillex e Dj Snake.

