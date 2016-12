"A.I.D.A. Legend": il re della notte Principe Maurice al "Nordest"

Sabato 7 gennaio 2017 dalle 22 alle 5 la discoteca "Nordest" di Caldogno presenterà l'evento musicale "A.I.D.A. Legend" per una dedicata alla grande "Discoteatro d'Italia" di Jesolo negli anni '90. Saranno presenti la maggior parte dei protagonisti, che hanno fatto la storia di questo mito, cambiando la vita di più generazioni. 3 Techno Dancefloor. Visual Video Live show. 5 Superstar Italian Legend. 12 Artisti. In "A.I.D.A. Main Room" suoneranno per una consolle eccezionale i dj Igor S, Paolo Kighine, Max Veneziano e Marco Bellini insieme alle performance di Lady Brian e Principe Maurice. Techno Remember Stage: Marylin - Mauro Picco - Stephan Krus - Voice by Joyce. Photo & Video Concept: Julio Hasho. A partire dalle 20.30 cena con la formula Pizza+Bibita+Caffè+Ingresso a 15 euro su prenotazione. Prezzi di ingresso con consumazione: 11 ridotto in lista entro mezzanotte; 15 euro ridotto in lista entro le ore 1; 20 euro intero. Tavoli: 20 euro in pista e 25 euro in provè. Infoline per prenotazioni: 347.6545359 - 348.3994616 - direzione@unique-cico.com.

