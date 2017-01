"90' Wonderland": il sound che ha fatto la storia al "Totem Gallery"

Venerdì 27 gennaio dalle 23 alle 4 la discoteca "Totem Gallery Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 (zona industriale - uscita autostradale Vicenza Ovest) presenta "90' Wonderland Winter Tour" con la grande notte dedicata agli anni '90 per ritornare protagonisti del mitico decennio insieme al sound, che ha fatto la storia. Verranno ripercorsi tutti i più grandi successi di quella magica epoca da "L'Amour Toujours" di Gigi D'Agostino a "50 Special" dei Luna Pop fino a "Barbie Girl" degli Aqua, a "Einszwei Polizei" dei Modo, a "Losing My Religion" dei R.E.M. e a "Children" di Robert Miles oltre a moltre altre canzoni storiche dai "Backstreet Boys" ai "Datura" fino a "Green Day" e ai "Gun's n' Roses". In console suoneranno i dj Marco Elle e Alberto Alba Ruffo from "90' Time" e "90' Wonderland". Ingresso a pagamento. Infoline: Mene 340.7397537 - Cico 347.6545359 - info@90wonderland.com.

