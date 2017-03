"90 Wonderland": il party storico al "Cirkus" di Vicenza

Venerdì 31 marzo dalle 22 alle 2 il locale "Cirkus" di Vicenza in via Enrico Fermi 271 (zona Villaggio del Sole) presenta l'evento musicale "90 Cirkus" con il grande party anni '90 targato "Wonderland". Una super serata all'insegna della musica storica, dei brani indimenticabili da cantare e i singoli, che hanno scalato le classifiche di un decennio magico. In consolle i dj resident di "90 Wonderland": Alberto Alba Ruffo. Ingresso libero. Il "Cirkus" è sempre aperto dal lunedì al venerdì (7:30-2:00); sabato e domenica 18:00-2:00. Infoline per prenotazione tavoli: 0444.1575807 - ​349.8042635 - ​info@cirkusbar.it.

ELENCO DISCOTECHE