"90 Wonderland Carnival Party": live show by "Eiffel 65" al Nordest

Sabato 28 febbraio dalle 22 alle 5 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 69 presenta l'evento musicale "90 Wonderland Carnival Party" con un grande party in maschera in un'ondata di divertimento su 3 piste da ballare. Il festival degli anni '90 sarà ricco di ospiti con il concerto-spettacolo live del gruppo eurodance più famoso "Eiffel 65", con dj set, con gadget a tema, con effetti speciali e con video show. Una serata imperdibile all’insegna dei ricordi con tutte le migliori hit pop, rock e dance anni '90 mixate a raffica con la musica che ha fatto la storia insieme alle canzoni brani indimenticabili, che hanno scalato le classifiche di un decennio indimenticabile. In Main Room grande esibizione di dance pop degli "Eiffel 65" (Jeffrey Jey - cantante; Maury Lobina - tastiere). A seguire suoneranno i dj "90 Wonderland/90 Time" Marco Elle Alberto Alba Ruffo. In Jeans Privè selezioni by Raffaele Palma (Beat/90 Time), Miky B. (Freitag) e Jason (Freitag). Hosting the Show by Marco Festa. In Smoking Club la situazione "Ignorant Party" con i dj Dr. Sambu, Genuine Ignorant Crew Djs e Staff Regna Crew Djs. Dalle 21 promozione speciale per la cena con Pizza+Bibita+Caffè+Ingresso a soli 16 euro (gradita la prenotazione). Super promozione "Bevi Doppio" per tutte le persone mascherate entro le 24: una consumazione in omaggio a base di Red Bull. Prezzi con drink: 15 euro in lista entro le 24 - 18 euro in lista entro le ore 1 - 20 euro intero. Tavoli: 25 euro a persona. Infoline per liste: 347.6545359 - 347.6545359. Per informazioni e prenotazione tavoli: Mene 340.7397537 - Cico 347.6545359.

ELENCO DISCOTECHE