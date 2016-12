"90' Festival Royal Edition": festa Radio Company a "Villa Bonin"

Giovedì 5 gennaio 2017 dalle 23 alle 5 la discoteca "Villa Bonin" di Vicenza in via del Commercio 39 presenta l'evento musicale "90' Festival Royal Edition" per il party ufficiale di Radio Company in una notte carica di energia prima dell'Epifania per festeggiare insieme l'arrivo della Befana. Frontman della serata Mauro Tonello insieme al dj Harry Morry. Guest Live: Twenty 4 Seven, Sms, Dj Panda. A partire dalle 21 si potrà cenare con il menù degustazione pizza a 22 euro (aperitivo, giro pizza con selezioni dello chef/insalatone/hambuger gourmet, birra/bibita, caffè) o con il menù ristorante a 28 euro uomo e 26 euro donna (aperitivo, antipasto, secondo, dessert, acqua, vini e caffè con aggiunta del primo a 5 euro). Nel prezzo della cena ristorante è compresa l'entrata nel locale da ballo. Ingresso con consumazione fino alle 24.30: 10 euro donna e 14 euro uomo. Ingresso con consumazione dopo le 24.30: 12 euro donna e 16 euro uomo. Infoline per prenotazioni tavoli o cena: Villa Bonin Club & Restaurant 393.0123 393 - info@villabonin.it.

