"9.0 Stereocittà" La notte di Pasqua a Villa Bonin

Domenica 1° aprile - la notte di Pasqua

VILLA BONIN - Club & Restaurant E Radio Stereocittà presentano

9.0 RITI E MITI DEGLI ANNI 90

DA BALLARE!!!

Noi che negli anni 90, ballavamo questa musica

Un salto...nei riti e ritmi degli anni 90 con il 9.0

domenica 1° aprile , sei dei nostri per un viaggio a suon di musica nei successi anni 90 fino ai giorni nostri!!

La notte di Pasqua , Radio Stereocittà riavvolge il nastro e vi riporta agli anni 90 a VILLA BONIN - Club & Restaurant

9.0 è una produzione On air - media ed eventi



LA CENA



PIZZA E HAMBURGER A 18 €

Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto, una pizza a scelta, birra o bibita e caffè.

Chi vuole al posto della pizza può scegliere l'hamburger gourmet!



PREZZI



OMAGGIO DONNA ENTRO 00:30



Entro le ore 00:30:

Donna: ingresso omaggio

Uomo: € 13,00 con consumazione



Dalle ore 00:30 alle ore 01:00

Donna: € 10,00 con consumazione

Uomo: € 13,00 con consumazione



Dopo le ore 01:00

Donna: € 12,00 con consumazione

Uomo: € 16,00 con consumazione



INFO & CONTATTI



Come raggiungere Villa Bonin?

villabonin.it/ contatti.html



+39 393 0123 393

info@villabonin.it

www.villabonin.it



Villa Bonin Club & Restaurant

Via Del Commercio,39 | 36100 Vicenza - Uscita VI Ovest