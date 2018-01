30° Anniversario Gaggia & Visonà al Nordest - Città del Divertimento

Venerdì 26 gennaio dale 22.30 alle 5 il Nordest - Città del Divertimento di Caldogno festeggerà 30° Anniversario Gaggia & Visonà insieme al Funky Remember, che si ripeterà ogni ultimo venerdì del mese.

Verranno rivissuti gli ultimi decenni musicali (anni '80 - '90 - 2000) attraverso le selezioni dei dj storici berici Luciano Gaggia e Roberto Visonà in Main Room per i loro trent'anni di carriera artistica. Hosting the show by Lady Hellen. Special thanks to: Palladium / Gaggia & Visonà 1988 - Forever / R. Malligan

Sale con situazioni Musicali:

1 - SALA GRANDE - Per tutti quelli che c'erano una volta, ci sono ancora oggi e che ci saranno sempre... Gaggia & Visonà 1988 - Forever 1986 - 2017 + Hosting The Show: LADY HELEN

2 - JEANS CLUB - FUNKY REMEMBER: Ciso Junior & Alberto Martin by Palladium Disco7

3 - LATIN CONGA - Salsa, Bachata, Merengue: Esencia Latina in tour by Dania Garzotto - In consolle El Niño Deejay7

4 - SALA LIVE - Liscio - Orchestra Giancarlo e I Santa Monica Band

SERVIZI: Ampio parcheggioc - Ampio Guardaroba - 2 Aree Pizzeria / Ristorante - 5 postazioni Bar - 6 aree toilet ( 3 uomini - 3 donne) - 2 Aree fumatori ( 1 interna - 1 Esterna)

CENA: Ingresso + Aperitivo + Pizza/Insalatona/Piatto Unico + Bibita + Caffè a 15 euro. Prenotazioni: 380.1314691 - prenotazioni@discotecanordest.com

PREZZI INGRESSO DISCOTECA: 11 euro entro le 23,30 / 13 euro dopo le 23.30

Gallery