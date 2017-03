3° Pasquetta tra le Vigne: party con grigliata & dj set alla "Magia" di Barbarano

Lunedì 17 aprile dalle 11.30 alle 20.30 è in programma l'evento "Pasquetta Tra le Vigne" alla terza edizione presso l'azienda agricola "Magia" di Barbarano Vicentino in via San Martino 29 per un party privato con grigliata e dj set solo su prenotazione nominale. Tra gli olivi e i vigneti di una delle location più belle dei Colli Berici si partirà con l'aperitivo di benvenuto, la tradizionale grigliata con contorni, dessert con colomba e uovo di Pasqua gigante insieme al vino rosso. A seguire dalle 15 comincerà il "party molesto" con dj set hip hop-reggaeton insieme a Dj Merda, Porto Rico e Compari Campari. Per tutto il pomeriggio bar con birra, cocktail e tanti vino by "Magia" di Barbarano oltre ai soliti chupitos random e "food corner" con panini e taglieri. Ingresso a 20 euro tutto compreso. Evento con prenotazione telefonica fino ad esaurimento posti disponibili: Giacomo Bernardi 340.0707307 (whatsapp/sms/chiamata/facebook) - info@magiadibarbarano.it

INDICAZIONI STRADALI: per arrivare percorrere la nuova autostrada A31 Valdastico Sud in direzione Rovigo, uscite al primo casello Montegaldella - Longare, seguite poi in direzione Riviera Berica verso Noventa Vicentina. Proseguite dritti e svoltate a destra in direzione Mossano, proseguire sulla destra 1 km oltre la chiesa del Paese. Venendo da Vicenza, seguire la Riviera Berica e girare a destra in direzione Mossano, ci trovate 1 km oltre la chiesa del paese.

