"24Mila Baci Malafemmena Closing Winter Season" al "Feel Club" di Vicenza

Sabato 22 aprile dalle 23 alle 4 la discoteca "Feel Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 22 presenta l'evento "24Mila Baci Malafemmena Closing Winter Sesason" con la cena e il dopocena più esclusivi del capoluogo berico. Dalle 21 menù pizzeria o ristorante con il Dinner Live Show & Cabaret di Massimo Baccano. After Dinner con il dj set by Andrea Bozzi e Nicola Bozzetto. Vocalist: Fede P. Dopocena: 10 euro donna - 14 euro uomo. Tavoli: 25 euro a persona. Infoline per prenotazioni: 338.9637207.

