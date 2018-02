23/02 Cuore Matto "La patatina tira..." @ Villa Bonin - Vicenza, special guest Rocco Siffredi

Venerdì 23 febbraio '18 a Villa Bonin, punto di riferimento del divertimento a Vicenza e non solo, prende vita Cuore Matto. E' un evento pensato per ballare e cantare tutta la notte con il sorriso sulle labbra, fino all'alba, ovvero un appuntamento dedicato a chi vuol divertirsi davvero, in mezzo a scenografie, atmosfere e personaggi che sanno davvero fare show. Il 23 febbraio il sottotitolo della festa è "La patatina tira...", perché lo special guest è il celeberrimo Rocco Siffredi. La fama di Rocco è ormai internazionale e supera i confini dell'erotismo. In Italia ha partecipato all'Isola dei Famosi e nel 2016 Thierry Demaizière e Alban Teurlai gli hanno dedicato un documentario, "Rocco", che è stato presentato alla 73ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia nella sezione "Giornate degli Autori". Autoironico e sempre capace di divertire, Rocco è ormai un vero showman. In console in main room a Villa Bonin - Vicenza, lo staff artistico è di prim'ordine: i dj sono Andrea Castello, Aldo Fontana e Andrea Bozzi. Alla voce c'è invece Giulio Palm Beach. In Barchessa invece suonano Dj Ceffo e Dj Gianni B, mentre al microfono arrivano Davide Vip Staff e Luca the Manufaactory. L'idea giusta a Villa Bonin è arrivare per cena, scegliendo tra i menu del ristorante e pizze d'autore. Il servizio e la qualità dei piatti sono all'altezza dei più esigenti.

