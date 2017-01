"2000 Wonderland Preparty": dance rock-hip hop al "Pinocchio Musicafè 2.0"

Sabato 21 gennaio dalle 22 alle 2 il locale "Pinocchio Musicafè 2.0" di Vicenza in via Divisione Folgore 5 (zona San Felice Cattane) presenta l'evento musicale "2000 Wonderland Preparty" in attesa della grande festa "Avatar Experience" al "Totem Gallery Club" (sabato 4 febbraio). In console suonerà Marza dj con il meglio della dance rock e hip hop in pure stile anni 2000. L'evento è organizzato dallo staff di "Wonderland". Ingresso libero. Prenotazioni: 349.6862906.

