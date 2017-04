"2000 Wonderland": il party dance "esplosivo" al Marostica Summer Festival

Sabato 15 luglio alle 21 il Marostica Summer Festival ospiterà in piazza degli Scacchi l'evento "2000 Wonderland" per il party itinerante ad ingresso gratuito, dedicato alla musica degli anni 2000. Il nuovo format celebrerà il meglio della dance, del rock e dell'hip hop di quel decennio, con animazione ed effetti speciali, che faranno vivere un’esperienza esplosiva. L'evento è organizzato dall'agenzia "Due Punti Eventi". Prevendite on line sui circuiti vivaticket e ticketone.

(nalla foto sopra da facebook il party "2000 Wonderland" al Totem Gallery di Vicenza)

ELENCO DISCO E FESTE

Gallery