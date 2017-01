"2000 Wonderland: Avatar Experience" al "Totem Gallery" di Vicenza

Sabato 4 febbraio dalle 23 alle 4.30 la discoteca "Totem Gallery Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 (zona industriale - uscita casello autostradale Vicenza Ovest) presenta l'evento musicale "2000 Wonderland: Avatar Experience" per rivivere insieme il primo decennio degli anni 2000 attraverso i video, la musica e i personaggi fantastici, che hanno fatto la storia di questo incredibile periodo. Il party celebrerà l'evento con le migliori canzoni dance, rock e hip hop insieme ad animazione ed effetti speciali per un ritmo frenetico in un turbinio di emozioni. Promozione speciale: ingresso fino a mezzanotte con 2 consumazioni. Prezzi: 12 euro donna e 15 euro uomo (ridotto in lista); 15 euro donna e 17 euro uomo (intero senza lista). Tavoli a partire da 20 euro a persona comprensivo di consumazioni servite dai camerieri e entrata privilegiata senza code.Infoline per prenotazioni: Mene 340.7397537 - Francesco 347.6545359.

