Da giovedì 3 a sabato 5 agosto dalle 20 alle 3 è in programma il 1° Bevame Festival a San Giovanni in Monte di Barbarano Vicentino con 3 grandi serate di musica e divertimento per 3 format party in un'unica festa ad ingresso gratuito. Inaugurazione giovedì con i "Los Massadores", venerdì la battaglia dei cuscini con il pigiama party "Morbidi" e chiusura sabato con "Stargate Sotto le Stelle" insieme a Yanoo Dj. Possibilità di cenare con "panini onti" e pizze cotte nel forno a legna.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

GIOVEDI' 3 AGOSTO

ore 21: LOS MASSADORES D.O.C.G. - SUMMER TOUR 2017

VENERDI' 4 AGOSTO

ore 21: MORBIDI - "Giant Urban Pillow Fight" - "Pigiama Party" con la "Battaglia dei Cuscini" con 1 mega orologio, 4 sfide in 4 round da 4 minuti, 4 generi musicali diversi e centinaia di cuscini sparati dal palco.

SABATO 5 AGOSTO

ore 21: "STARGATE SOTTO LE STELLE TOUR 2017" - "Afro Night" con Yano Deejay

INFOLINE: 346.7003100 Marco / 347.1241386 Giovanni.

