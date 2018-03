In attesa della Pasqua, dipingi le uova con Riccarda Mescola

Mercoledì 28 marzo dalle 15 alle 17:30 in Piazza Carli, in concomitanza con il Mercato Agricolo dei Castelli, è in programma un appuntamento per tutti i bambini: “Dipingi le uova!” con Riccarda Mescola

I bambini sono invitati a portare con sé uova sode e pennarelli, ma potranno divertirsi anche con i gonfiabili

Alle 16,30 è inoltre in programma l’estrazione della lotteria delle uova di cioccolato e al termine della manifestazione verrà offerto un piccolo rinfresco

L’evento è organizzato dalla Città di Montecchio Maggiore e dal Mercato Agricolo dei Castelli in collaborazione con i negozi di Piazza Carli

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà sotto i portici di Piazza Carli