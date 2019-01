Dino Carta:la commemorazione del caduto partigiano

Sabato 12 gennaio, nel 74° anniversario della morte, una cerimonia ricorderà l'uccisione del partigiano Dino Carta avvenuta nel 1945 in via Ottone Calderari, e riaffermerà il proposito della Città di Vicenza - decorata con due Medaglie d'Oro al Valor Militare per il contributo dato all'Unità d’Italia nel 1848 e nella guerra di Liberazione 1943/1945 - di voler operare in difesa della Carta Costituzionale, dei valori della Resistenza, per la pace e per il progresso civile e sociale.

La commemorazione, organizzata dal comitato provinciale di Vicenza dell’associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) in collaborazione con il Comune di Vicenza, si terrà alle 11.15 davanti alla lapide a lui intitolata. La cerimonia – alla quale sono invitate le associazioni, le scuole e la cittadinanza - prevede la deposizione di una corona d’alloro alla lapide, cui seguiranno il saluto dell'assessore alla formazione Cristina Tolio in rappresentanza dell’amministrazione comunale e l’orazione ufficiale di Valter Fabris, dirigente Anpi Vicenza.