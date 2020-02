Dinner in New York al JAM Burger&Music

Venerdì 07 Febbraio 𝐃𝐈𝐍𝐍𝐄𝐑 𝐈𝐍 𝐍𝐄𝐖 𝐘𝐎𝐑𝐊, un menù tutto a stelle e strisce al Jam di via Zamenhof a Vicenza.

“Ah New York New York... I want to be a part of it”, cantava Sinatra.

Se pensiamo agli Stati Uniti non possiamo non pensare a New York!

Una serata dedicata alla Grande Mela, all'insegna dei cibi tipici e della live music newyorkese!

Perchè "If I can make it there" (se posso farlo qui) "I'll make it anywhere" (potrò farlo ovunque) cantava sempre Sinatra.

Una immersione nella cucina internazionale e nel mood della città che non dorme mai, chi non ha ancora avuto la fortuna di andarci.

Una serata all'insegna dei ricordi di un meraviglioso viaggio, per chi ha potuto viverla almeno per un giorno.

MENU

- 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐑𝐊 𝟏𝟓€

Sandwich composto da: pane Buns artigianale fatto nella nostra cucina, Pulled Pork (spalla di maiale sfilacciata e marinata 8 ore) aromatizzata con una salsa BBQ accompagnato da patate fritte.

Bibita o Birra a scelta.



In alternativa al sandwich sarà possibile ordinare una pizza a scelta.



- 𝐓𝐈𝐌𝐄𝐒 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐑𝐄 𝟐𝟎€

Piatto unico composto da: Hamburger (solo carne) di Black Angus, Uovo alla Benedict, bacon croccante, alette di pollo aromatizzate in salsa BBQ (leggermente piccanti) accompagnato da french fries.

Bibita o Birra a scelta.



La cena sarà accompagnata dalla musica R&B Live di Elvea (Alicia Keys, Destiny’s child, TLC, Ne-Yo, Mary J Blidge, Kelis, Mario, Whitney Houston...)



Dalle 23.00: Dj set by DJ CISO JR (Hip Hop Hits 2000)

INGRESSO LIBERO

Dinner in New York / JAM Burger&Music / 07.02.20

venerdì dalle ore 19:00 alle 02:00

JAM Burger&Music

via Zamenhof 96, Vicenza