Dimostrazione trebbiatura e esposizione trattori antichi a Breganze

In occasione dell'Antica Fiera di San Martino a Breganze domenica 12 novembre alle 14.30 ci sarà la dimostrazione della trebbiatura e l’esposizione di vecchi trattori in piazza del Donatore a cura del Gruppo Agricoltori di Breganze. Per tutta la giornata è in programma insieme al mercatino agricolo-artigianale la mostra di moto Laverda sempre nel centro storico breganzese oltre alla benedizione dei trattori d'epoca, con gli animali dopo la Santa Messa delle 10.30. Non mancheranno degustazioni tipiche, caldarroste, vin brulè e cioccolata

