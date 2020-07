Dimore in Lirica: concerto barocco alla Stamperia d'Arte Busato

Nell'androne della Stamperia d’arte Busato, il terzo dei quattro “concerti su misura” di Vicenza in Lirica, un ciclo di spettacoli pensati per dare suono a spazi architettonici di pregio della città di Vicenza e della sua provincia.

Nel centro storico di Vicenza, in un palazzo del cinquecento, ha sede da più di 70 anni la Stamperia d’Arte Busato. Nel corso degli anni, in bottega, quasi nulla è cambiato: è il continuo passaggio di generazioni di artisti a scandire il tempo, dai grandi maestri del ‘900 a illustratori contemporanei. Domenica 19 luglio si esibirà

Domenica 19 luglio, ore 18

Federico Fiorio sopranista

Ensemble Barocco del Festival Vicenza in Lirica

Carlo Steno Rossi, concertatore al cembalo.

Costumi di Giampaolo Tirelli realizzati per la prima assoluta in tempi moderni dell’opera “Polidoro” di A. Lotti – Vicenza in Lirica 2018.

Per partecipare al concerto è obbligatoria la prenotazione nominativa chiamando il numero 349 6209 712 o scrivendo un’email a info@concettoarmonico.it

Ingresso euro 15, a sostegno delle borse di studio per giovani cantanti lirici.

Il biglietto d’ingresso è valido come voucher di 10 euro per uno spettacolo del festival Vicenza in Lirica 2020, che si terrà al Teatro Olimpico dal 29 agosto all’8 settembre.

L’accesso è riservato ad un massimo di 25 persone, per la sicurezza delle quali saranno adottate tutte le misure di prevenzione in vigore.