Dien Cham: corso riflessologia facciale vietnamita

la Riflessologia del Viso Vietnamita é una pratica che si basa sui principi dell'agopuntura e si pratica utilizzando degli attrezzi con punta arrotondata (non invasivi) al posto degli aghi.

E' un trattamento che può aiutare a prevenire o alleviare numerosi piccoli disturbi che avvelenano l'esistenza là dove la medicina tradizionale non può fare molto, se non utilizzando farmaci sempre più potenti.

Le tre principali caratteristiche del Dien Cham sono: 1) efficacia; 2) semplicità; 3) nessuna controindicazione.

Su cosa può agire? -DOLORI ARTICOLARI o MUSCOLARI / PROBLEMI DI SCHIENA ; -Squilibri ormonali; -Problemi del sistema nervoso; -Problemi digestivi o del tratto digestivo in genere; -Disturbi della circolazione; -Disturbi respiratori (asma, bronchiti, ecc.); -Problemi della pelle...e molto altro!



Argomenti del corso :

· Storia della Riflessologia Facciale Vietnamita;

· Come funziona;

· Auto-massaggio Energetico – I 12 Massaggi del mattino;

· Come individuare i punti di riflesso (analisi mappatura

600 punti) e come si massaggiano i punti (4 tecniche);

· Principali schemi di trattamento e loro applicazione;

· Riflessi dei punti del corpo sul viso;

· Riflessi degli organi sul viso;

· Riflessi del corpo sulla testa;

· Come trattarsi in modo efficace;

· Pratica.



Relatrice del Corso: SUSANNA CROTTI

Riflessologa del viso e formatrice olistica dal 2010. Ricercatrice gnostica (dal 2014). Si occupa di tecniche di evoluzione personale basati sul risveglio della coscienza e la stimolazione dei corpi sottili (fitoterapia, aromaterapia, cristalloterapia, meditazione, yoga e ayurveda). Porta avanti con successo la tecnica di riflessologia del viso nelle province di Bergamo e Vicenza attraverso trattamenti individuali e la formazione con il metodo Dien Cham per permettere alle persone di sviluppare particolare sensibilità a favore della salute fisica, psicologica ed emotiva.



Corso a numero chiuso

(le iscrizioni verranno chiuse 1 settimana prima dalla data del corso)

Pranzo vegetariano incluso



Per informazioni e prenotazioni

Circolo degli Artisti Indipendenti

Contrà Piazza del Castello 18 Vicenza

cel.327 0931717

mail: circoloindipendenti@gmail.com

