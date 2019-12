Diego Fusaro a Vicenza

Per chi non lo avesse capito siamo in guerra e purtroppo il nemico non tutti lo hanno riconosciuto.

Un nemico che ha sfruttato al meglio le nostre carenze e caratteristiche portando questo paese a un totale smarrimento della consapevolezza di se, come nazione, come civiltà, come economia e cultura. Una guerra che ha causato più vittime della seconda guerra mondiale e che solo un nuovo rinascimento potrà fermare. Noi siamo qui per questo. Abbiamo detto no, non ci arrendiamo.

Diego Fusaro, filosofo e pensatore emerso alle cronache da soli tre anni ci accompagnerà nell’analisi storica del passato recente e del presente con lucidità per capire l’anima e il pensiero di Vox Italia.



L'evento si svolgerà alle ore 20:00 del 18 Dicembre presso il Teatro Astra, C.trà Barche 55 36100 Vicenza