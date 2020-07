Cena vegana della Lav Vicenza

Venerdì 24 luglio, saremo presenti al Bocciodromo dalle 18.30 con Fridays For Future Vicenza - Italy per parlare di allevamenti intensivi in relazione ai cambiamenti climatici, la recente pandemia globale e i diritti animali.

Per l'occasione sarà con noi Roberto Bennati , Direttore Generale LAV, che condurrà l'intervento.



Finito il dibattito alle 20.30 ci sarà la Cena Vegana #LAVVicenza .

Dopo il periodo di lockdown finalmente il nostro team di cuoche è tornato!



Per Info e Prenotazioni:

lav.vicenza@lav.it

Micaela: 335 1340065

Piera: 349 6002031