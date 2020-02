Diario di resistenza gattesca è un libro sui gatti che l'autrice Barbara Cremaschi presenta sabato alle ore 18:00 al Neko Cat Cafè di Vicenza.

Cosa fa quest'intrusa a casa Mia? - Diario di resistenza gattesca

Opportunisti, coccoloni, interessati, catalizzatori di positività, egoisti, agili, imprevedibili, protettori di energia spirituale, eleganti, odiosi, i termini usati per descrivere i gatti variano dalla più manifesta antipatia, a qualcosa di simile all'adorazione.

Barbara Cremaschi presenta il suo nuovo libro "Cosa fa quest'intrusa a casa Mia? - Diario di resistenza gattesca" dedicato ai questi incredibili nostri compagni di vita, i gatti.

Dialoga con Barbara, Livio Galla, avvocato e scrittore vicentino

Il primo Cat Cafè del Veneto è a Vicenza in strada delle Grancare 3, in zona Riviera Berica. Il Neko è la casa di 6 gatti in cui gli umani sono graditi ospiti.

Diario di resistenza gattesca - incontro con l'autrice

sabato dalle ore 18:00 alle 19:00

Neko Cat Cafè - Il Caffè dei Gatti

Strada delle Grancare 3, 36100 Vicenza