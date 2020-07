“Dialoghi in corte” serate sull'arte a Palazzo Leoni Montanari

Conversazioni tra le arti sotto le stelle, nella corte barocca di Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza.

Il venerdì vengono proposti due happening che vedranno dialogare capolavori d’arte del Settecento con la musica del tempo: un viaggio immaginario nello spirito dell’epoca sulle note legate al racconto dell’opera.

Il commento storico-artistico delle serate sarà a cura di Agata Keran, coordinatrice dei servizi educativi delle Gallerie, mentre la clavicembalista Margherita Dalla Vecchia, direttore artistico de Il Teatro Armonico, proporrà al pregevole clavicembalo (copia da originale storico) pagine di carattere assai evocative.

Venerdì 24 luglio alle 21 saranno protagonisti “La dama e l’elefante” che accompagneranno il pubblico nelle fantasie e avventure di casa Sagredo ispirate a uno dei dipinti di Pietro Longhi esposti a Palazzo Leoni Montanari. I brani di Jean-Philippe Rameau, Alessandro Marcello e Georg Friedrich Händel incorniceranno e accompagneranno suggestivamente la narrazione, che affronterà in modo inedito il contesto culturale in cui trova la sua ragione la rappresentazione di un animale esotico, ammirato da persone di ogni ceto.

Venerdì 7 agosto alle 21 il dialogo si trasferirà metaforicamente “Nel salotto di un doge” per ritrovare i suoni dimenticati di un clavicembalo, custoditi in un misterioso spartito. Il protagonista è anche questa volta un capolavoro di Pietro Longhi, Ritratto di famiglia, che raffigura i discendenti di un illustre casato veneziano, sovrastati dall’esuberante memoria storica di un celebre antenato, Sebastiano Venier. In quest’occasione, la proposta musicale contemplerà i brani di François Couperin e Domenico Scarlatti, in grado di ripercorrere le suggestioni e i temi evocati nel racconto dell’opera.

La modalità di partecipazione alla serata, a partecipazione gratuita, prevede la prenotazione obbligatoria al numero verde 800.578875 o all’indirizzo mail info@palazzomontanari.com (posti limitati con distanziamento fisico garantito).

Per i più piccoli, domenica 2 agosto alle 11 per la rassegna “Le fiabe in corte” verrà proposto “Le marionette ballerine”, un racconto animato e giocoso per scoprire in allegria i tesori custoditi a Palazzo Leoni Montanari. Partecipazione gratuita previa prenotazione.

Nelle domeniche di luglio e agosto è inoltre proposta l’entrata gratuita alle Gallerie. E’ consigliata la prenotazione on-line del biglietto d’ingresso sul sito www.gallerieditalia.com.

Tutti gli appuntamenti della rassegna “Insieme sotto il cielo. Racconti, immagini e musica nella corte di Palazzo Leoni Montanari” sono visionabili nel sito delle Gallerie d’Italia alla pagina https://www.gallerieditalia. com/it/vicenza/eventi/.