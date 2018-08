Destroymanrun: corsa a ostacoli numero 1 al mondo

DETROYMANRUN- corsa ad ostacoli #1 al Mondo - arriva a #gallio! Dopo il successo degli ultimi anni, sabato 11 agosto e domenica 12 agosto si fa tappa a Gallio per partecipare alla DestroyMan Run



COS'E'?

È la più famosa corsa ad ostacoli d’Italia! Ciascun partecipante si troverà ad affrontare sul percorso diversi tipi di ostacoli. Vasche di fango e schiuma, scivoli, muri di balle di fieno o container pieni di acqua sono solo alcune delle emozionanti attrazioni pensate per Voi



COSA TI ASPETTA A GALLIO SABATO 11 AGOSTO E DOMENICA 12 AGOSTO?



- 12K di sterrato e acqua con 14 ostacoli strepitosi e naturali



- un percorso studiato per essere affrontato da chiunque... DestroyMan e DestroyWoman



- travestimenti e divertimento trasformano una corsa in un super party



- la maglia originale e solo per Veri DestroyManRun



#14ostacoli

#4ore

#acqua

#schiuma

#fango



Non perdere tempo, iscriviti subito e supera i tuoi limiti.

Entra a far parte della community DestroyMan...ora!



11 - 12 Agosto 2018





Iscriviti subito, il prezzo aumenta in base agli iscritti... non perdere tempo!



✖✖ AREA DRINK & FOOD ATTIVA PER TUTTA LA DURATA DELL'EVENTO! ✖✖



✖✖ MERCHANDISING ✖✖:

- Magliette Tour 2018;

- Gadget Start Events Color.



✖✖ EVENTO IDEATO DA: ✖✖

- Start Events

- Pirotecnica Sant'Antonio

- Erik Granzon

- Comune di Gallio



In Collaborazione con:

- Pro Loco Gallio

- Comune di Gallio

- Punto Sport srl



INFOLINE & PRENOTAZIONI

* Anche Whatsapp e messaggi 328/0327727 Erik

* 348/9254615 Giulia



