Desideri d'Inverno: L'Antico Confine Tirolese ad Asiago

Sabato 16 dicembre alle 17 Asiago Guide propone l'escursione di astrotrekking Desideri d'Inverno - L'Antico Confine Tirolese con osservazione del cielo stellato: ritrovo al Sacrario del Leiten ad Asiago. Spostamento con mezzo proprio. Durata dell’escursione: mezza giornata. Difficoltà: 2 su una scala da 1 a 5. Possiblità di cenare in compagnia al termine della passeggiata.

Descrizione: genti che vivevano nelle stesse montagne, che parlavano la stessa lingua, nel 1915 divennero nemiche e questo confine che oggi come allora sta solo sulla carta, è una delle più belle escursioni dell'Altopiano di Asiago. Lontani da paesi e città si potrà godere di un cielo stellato che rimarrà nei ricordi.

Prenotazione obbligatoria: 3462379118 oppure 347 1836825 - info@asiagoguide.com.

Costo: 10 euro, gratis sotto i 16 anni. Comprensivo di guida, tasse e assicurazione.

Da portare con se: scarponcini da montagna (NO MOON BOOT), vestiario a strati (in inverno ci possono essere temperature molto rigide, ma camminando ci si scalda in fretta), acqua o te caldo per tutta la durata dell'escursione.

