"Desideri d'Inverno": ciaspolata per le stelle cadenti ad Asiago

Sabato 28 gennaio dalle 17 alle 20.30 Asiago Guide organizzano l'escursione-ciaspolata "Desideri d'Inverno" sull'Altopiano di Asiago con ritrovo al parcheggio del Consorzio dei Caseifici ad Asiago in via Francesco Baracca. Spostamento con mezzo proprio. Durata dell’escursione: mezza giornata. Difficoltà facile: 2 su una scala da 1 a 5. Grazie allo scarso inquinamento luminoso l'Altopiano offre spesso un cielo meraviglioso. In questa occasione con una notte d'inverno in assenza di luna, saranno visibili anche le stelle meno luminose creando uno spettacolo indimenticabile per attendere una stella cadente. Da portare con sè: scarponcini da montagna (no moon boot), vestiario a strati per le temperature molto rigide, acqua o thè caldo per tutta la durata dell'escursione. Costo: 10 euro - gratis sotto i 18 anni (comprensivo di guida, tasse e assicurazione). Eventuale noleggio ciaspole se necessarie in caso di neve: 5 euro. Prenotazione obbligatoria: 346.2379118 - 347.1836825. info@asiagoguide.com. Per maggiori informazioni: www.asiagoguide.com.

