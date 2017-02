"Dentelli e Tondelli: Viaggio nel Magico Mondo del Collezionismo" a Vicenza

TUTTI GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 2 AL 9 FEBBRAIO

Ogni mercoledì dalle 10 alle 11.30 al Centro Diurno Proti di Vicenza in contrà G. De Proti 3 si terrà l'incontro "Dentelli e Tondelli: Viaggio nel Magico Mondo del Collezionismo" per il ciclo di appuntamenti dedicati alla filatelia e alla numismatica. L'evento è a cura dell'Unione Filatelica e Numismatica Vicentina in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Info: circoscrizione1@comune.vicenza.it. Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI