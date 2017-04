"Déjeuner sur l'herbe": laboratori pasquali per bambini a Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DALL'8 AL 13 APRILE

Sabato 8 e domenica 9 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 a Vicenza in piazza delle Erbe e al negozio Soprana sotto la Basilica Palladiana sono in programma i laboratori per bambini "Déjeuner sur l'herbe" in tema pasquale. L'evento è a cura dell'Associazione Botteghe di Piazza delle Erbe, Pandora, Unicomondo e Pane Quotidiano in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. L'evento sarà riproposto anche sabato 15 e lunedì 17 aprile.

ELENCO LABORATORI

Gallery