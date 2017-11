Degustazione d'autore: Recioto della Valpolicella e cioccolato Domori

Il Recioto della Valpolicella incontra il raffinato cioccolato fondente Domori in una degustazione tutta da assaporare.

Aspettando il Natale in una serata fatta di appaganti momenti per il palato, con l'assaggio di 4 diverse interpretazioni del Recioto tipico veronese in abbinamento ad una selezione di tavolette di cioccolato della famosa casa Domori.

Un'occasione unica per conoscere il tipico vino delle colline veronesi, fratello del più conosciuto Amarone, e per scoprire l'intrigante fusione con la ricchezza delle note aromatiche di Criollo e Forastero, le due varietà di cacao più conosciute al mondo e reintepretate nel cioccolato d'eccellenza Domori.

La serata sarà condotta dei sommelier Elsa Menegolli e Durante Albina di Verona.

Contributo: 35 euro

Informazioni e prenotazioni: 045.6862757

Prenotazioni@amaterraeventi.it

ELENCO CIBO E VINO