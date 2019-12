Decorazioni natalizie in feltro a Viridea

Viridea organizza un workshop creativo gratuito dedicato all’uso del feltro per creare speciali decorazioni natalizie handmade.

La dimostratrice realizzerà dal vivo una serie di originali decorazioni natalizie in feltro, condividendo tante ispirazioni creative e tutti i suggerimenti utili per lavorare senza fatica questo versatile materiale.

Tutti i presenti, grazie ai materiali messi a disposizione da Mabelan, avranno inoltre la possibilità di mettersi alla prova e realizzare con le proprie mani una decorazione in feltro personalizzata, che potranno portare a casa con sé al termine del laboratorio.

Al termine dell’incontro l'esperta resterà a disposizione dei presenti per rispondere ad eventuali curiosità e fornire altri suggerimenti o consigli pratici.