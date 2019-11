Decorazioni di Natale con la carta da Viridea

Viridea organizza un incontro creativo dedicato alla realizzazione di decorazioni natalizie con l’uso di materiali semplici come la carta crespa e i cartoncini colorati.

La dimostratrice mostrerà dal vivo come realizzare decorazioni natalizie, perfette per abbellire la tavola delle feste o da usare come chiudipacco, utilizzando materiali semplici e versatili come la carta crespa e il cartoncino colorato.

Tutti i presenti avranno la possibilità di realizzare con le proprie mani una decorazione floreale natalizia di carta, da portare a casa con sé al termine dell’incontro, grazie ai materiali messi gratuitamente a disposizione da Viridea.

L'esperta resterà a disposizione, al termine dell’incontro, per rispondere alle curiosità dei presenti e fornire altri suggerimenti o consigli pratici.