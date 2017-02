"Decorare con i Timbri"a Torri di Quartesolo

Viridea propone un incontro creativo gratuito dedicato alla decorazione con i timbri, con tante idee originali per dare un tocco décor personalizzato a diversi tipi di oggetti. L'incontro, della durata di due ore, sarà tenuto da Lucia Pasini - blogger di www.bubblesbeforebed.com. La dimostratrice spiegherà come utilizzare i timbri e gli appositi tamponi d'inchiostro, creando particolari effetti con l'uso del colore. Condividerà inoltre una serie di idee e spunti creativi per decorare con l'uso dei timbri bigliettini d'auguri personalizzati, cornici e quadretti da appendere in casa. L'esperta resterà inoltre a disposizione, al termine dell'incontro, per rispondere alle curiosità dei presenti e fornire suggerimenti o consigli pratici.

