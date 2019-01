David Bowie Birthday Bash 2019

David Bowie Birthday Bash è da 20 anni l'appuntamento ufficiale per celebrare David Bowie nel giorno più vicino al suo compleanno.

Quest'anno il 21° David Bowie Bash impegnerà tutta la sua creatività in uno speciale progetto interamente concepito per una esperienza sensoriale fatta di suoni e visioni. Un mega schermo proietterà le immagini del Duca Bianco e con lui ballerete e canterete le canzoni che sempre avete amato. Il video set comprende una selezione di video selezionati di tantissimi altri artisti dagli anni 70 agli anni 2000.

Moondust Will Cover You!

TICKET

- Ingresso €10

- Ingresso €5 dopo le ore 02:00



ACCESSO

- Vinile aperto dalle ore 22:00 alle ore 04:30

- Non servono Tessere

- No Dress Code

- ⛔-18



SERVIZIO CLIENTI

Dalle 10.00 alle 19.00, tutti i giorni

☎ 347 1601429



VINILE

Via Capitan Alessio 9436027 Rosà (VI)

http://www.viniledisco.it/

1974-2019 /// 45° SEASON OF VINILE

#vinileclub