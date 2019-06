DARK POLO GANG a Villa Bonin

La Dark Polo Gang uno dei gruppi più famosi della scena trap italiana arriva a Vicenza a Villa Bonin per la festa studentesca di fine anno.

Una notte con 7 ore di musica ininterrotta con effetti speciali e ospiti nazionali e internazionali per l’evento che segnerà tutti gli studenti di Vicenza.

Dark Polo Gang: un gruppo romano formato da Pyrex, Dark Side, Tony e Wayne. Molte polemiche aleggiano attorno all’eterogenea formazione di origine capitoline, come spesso accade attorno a chi rompe gli schemi. Ovviamente uno dei temi preferiti, senza nemmeno la necessità di scervellarsi oltre modo, è quello dei soldi, che li accomuna ai loro idoli del rap americano più che italiano. I loro ideali di riferimento sono: gli idoli calcistici, come per esempio Totti, ma anche Fendi, Brooklyn, Gucci e molto altro.

MAR 11 GIU - 𝘿𝘼𝙍𝙆 𝙋𝙊𝙇𝙊 𝙂𝘼𝙉𝙂

Il giusto hype ti aspetta a VILLA BONIN - Club & Restaurant con Dark Polo Gang!

We Are Vicenza - Summer Festival

L’evento studentesco più esagerato di Vicenza, pensato e realizzato per tutti gli studenti, è tornato!

Tutto questo succede a VILLA BONIN - Club & Restaurant: la location più prestigiosa del triveneto