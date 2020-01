Shanà tovà! Buon anno! Danze e feste del calendario ebraico

Tra parole, musiche e danze lo spettacolo vuole essere un omaggio al popolo ebraico nel Giornata della Memoria, per non dimenticare...

La rappresentazione si divide in tre parti, ciascuna con sonorità e gestualità proprie ed inconfondibili. Ogni suite ha un'ambientazione differente, perché varie sono le influenze culturali che questo popolo ha ricevuto nella sua storia millenaria. Sono previsti 3 cambi di costume.