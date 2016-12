"Danza Del Cuore": meditazione natalizia sulla pace al Centro Chinesiologia Antalgica

In prossimità del Natale, giovedì 22 dicembre alle 18 il Centro di Chinesiologia Antalgica di Vicenza in via dei Mille 173 (zona San Felice Cattane) presenta l'incontro "Danza Del Cuore" con una dolce meditazione natalizia per contribuire alla pace nel mondo. L'incontro sarà preceduto da una brevissima informazione sui prossimi corsi "Il Rilassamento Psico-Fisico e Massaggio Rilassante" a cura di Renato Bortoli e Nadia Bressan. Ingresso libero.

