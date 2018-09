Dance night in piazza delle Erbe: Flamenco, danza scozzese, taranta e street dance

Domenica 16 settembre, è in programma lo spettacolo itinerante Flamenco e danza scozzese, in collaborazione con l’associazione Fluente Flamenca e l’associazione Botteghe di piazza delle Erbe. Alle 17.30 due gruppi di circa 15 ballerini e cornamuse partiranno da due punti del centro storico, piazza Castello e piazza Matteotti, per ricongiungersi alle 18.30 in piazza delle Erbe, dove inizierà il ballo con intrattenimento del pubblico fino alle 20.45 circa. Sono previsti anche spettacoli di pizzica salentina, street dance per ragazzi e danza classica per giovani.