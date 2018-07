"Dance in Villa" a Montorso Vicentino

Anche quest’anno Villa Da Porto, ormai la villa della danza, ospita un appuntamento di Operaestate Festival.

Giovedì 19 luglio alle 21 è in programma l’evento “Dance in villa”: in cartellone la prima nazionale della nuova creazione multidisciplinare della coreografa Silvia Gribaudi e del videomaker Matteo Maffesanti con i cittadini di Montorso e Arabesque, un inedito firmato da Andrea Costanzo Martini per il collettivo Dance Makers.

Coinvolte anche le giovani danzatrici della rete No Limita-c-tion cui saranno trasmessi A corpo libero di Silvia Gribaudi e P!nk Elephant di Siro Guglielmi.

Ingresso: intero 10 euro; ridotto 8 euro.

