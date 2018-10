Dallo spazio fisico allo spazio emotivo: come sfruttare gli ambienti della casa per stimolare lo sviluppo del bambino

Durante l'incontro si parlerà dell'importanza dell'ambiente nel quale il bambino è immerso per favorire e potenziare uno sviluppo armonioso.

Verranno proposti:

• suggerimenti e attività per rendere adeguato e stimolante ogni spazio fisico;

• spunti di riflessione per promuovere la relazione genitore-bambino.



Esploreremo insieme ogni ambiente domestico (tra cui cameretta, bagno, stanza dei giochi e cucina) all'interno del quale si costruisce la relazione tra componenti della famiglia.



Rivolto a genitori di bambini da 0 a 3 anni.

Vi aspettiamo giovedì 25 Ottobre 2018 alle ore 20.30

presso la sede dello studio psicologico "Il paracadute" in Via Gerolamo Salvi n°41 a Vicenza.

L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria.

Confermate la vostra presenza inviando un SMS o un WhatsApp a una delle relatrici della conferenza.





"E’ il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante."

Il Piccolo Principe-Antoine de Saint Exupéry



Incontro tenuto dalle due psicologhe psicoterapeute



Elisabetta Ceroni Dalla Costa Stefania

391 7368099 349 6506481

ceroni_elisabetta@libero.it stefaniadallacosta.psi@gmail.com