"Dalle Medie alle Superiori": orientamento scolastico a Montecchio Maggiore

Domenica 26 novembre 2017 l'assessorato alle politiche giovanili della Città di Montecchio Maggiore invita gli studenti delle Scuole Medie alla giornata di orientamento "DALLE MEDIE ALLE SUPERIORI" nella palestra della Scuola Media "Anna Frank".

Programma:

Dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 - Gli istituti di istruzione superiore dell'Ovest Vicentino si presentano: stand aperti al pubblico con la presenza di docenti, studenti e orientatori delle scuole:

I.S. S. Ceccato di Montecchio Maggiore

CFP Casa della Gioventù di Trissino

I.S. L. Da Vinci di Arzignano

ITI G. Galilei di Arzignano

CFP G. Fontana di Chiampo

I.S. L.Luzzatti di Valdagno

ITI V. E. Marzotto di Valdagno

I.I.S. G. G. Trissino di Valdagno

IPSSA P. Artusi di Recoaro Terme

ore 11 e ore 15.30 - Genitori e figli nella scelta della scuola: incontro con la dott.ssa Lorena Peotta, laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche, in Scienze dell'Educazione e Counsellor Sistemico. Orientatrice Sportello Ori.G.aMi - InformaGiovani di Montecchio Maggiore

Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI