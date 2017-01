"Dalla Teoria alla Vendita: Green Economy e Eco Design": nuovi business a Schio

L'ultimo incontro della nuova community "Upcycle Business" si terrà venerdì 24 febbraio dalle 15.30 alle 19 con "Dalla Teoria alla Vendita: Green Economy e Eco Design" per nuovi opportunità di lavoto e input collaborativi tra aziende e liberi professionisti presso il Megahub di Schio in via Paraiso 60. I partecipanti saranno guidati in un processo di progettazione partecipativo: in gruppi di lavoro verrannno elaborate nuove idee per il mercato, attivando collaborazioni e creando future possibilità di business sostenibili. Si illustreranno quali sono le esigenze specifiche dei clienti specifici a cui rivolgersi, qual è la vera offerta di valore nel mercato dei prodotti generati dagli scarti aziendali, che determina la cientela o le reti di impresa del futuro. In questo corso è importante passare da fase teorica ad una pratica: i partecipanti sono guidati nello sviluppo di progetti comuni. La partecipazione all'incontro è gratuita, previa iscrizione al seguente link: www.megahub.it/upcycle-business.

