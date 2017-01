"Dalla Storia alla Memoria": medaglie d'onore ai familiari delle vittime nei lager

TUTTI GLI EVENTI PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA A VICENZA E PROVINCIA

Per la "Giornata della Memoria" di venerdì 27 gennaio la prefettura di Vicenza ha organizzato la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore ai familiari di 12 cittadini della provincia berica tra deceduti, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti. La cerimonia si terrà a conclusione della mattinata di riflessione con le scuole alla presenza di 200 studenti a partire dalle 10.30 nell'aula magna dell'Istituto "Bartolomeo Montagna" di Vicenza in via Mora 93 (zona San Bortolo). La professoressa Mariagrazia Lovato, dell'IIS Silvio Ceccato di Montecchio Maggiore terrà una conferenza dal titolo "Dalla Storia alla Memoria", cui seguirà l'intervento di Mauro Passarin, conservatore del Museo del Risorgimento e della Resistenza di Vicenza, “Invito al museo”. I vari momenti saranno intervallati da brani musicali eseguiti dagli studenti del Pigafetta. A conclusione della mattinata verranno consegnate le medaglie d'onore ai parenti di Franchin di Vicenza, Gino Leonardi di Bassano del Grappa; Olinto Gardin, Angelo Gaspari, Gaetano Marchiori, Guido Menegolo e Luigi Sartori di Camisano Vicentino; Elia Bartolomei di Pozzoleone, Mansueto Ballico di Schio, Attilio Scapin di Torrebelvicino, Ernesto Pillan di Torri di Quartesolo e Andrea Dal Santo di Zugliano. Partecipazione libera.

ELENCO MANIFESTAZIONI