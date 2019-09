Smart Building Roadshow 2019 che sarà a Vicenza a Palazzo Bonin Longare mercoledì 18 settembre 2019, nasce per promuovere la formazione sul territorio in tema di tecnologie digitali applicate al settore dell’edilizia, l'incontro sarà focalizzato sulle soluzioni digitali per la progettazione degli edifici in chiave innovativa, a testimonianza di come la trasformazione digitale possa portare valore aggiunto in tutte le filiere produttive, intende offrire una panoramica sull’impatto delle nuove tecnologie e dei nuovi impianti sulla progettazione e realizzazione degli edifici. Attraverso il contributo di riconosciuti esperti del settore, il tema sarà affrontato sotto diversi punti di vista: l’evoluzione e le prospettive del mercato, gli strumenti per la progettazione, la normativa di riferimento, le soluzioni applicative.

“Dalla progettazione impiantistica alla gestione dell’edificio 4.0 – La nuova frontiera dell’edilizia” è questo il titolo della nuova tappa del Roadshow di Smart Building che si terrà a Vicenza il 18 settembre.

Qui di seguito il programma della giornata:

Ore 9.00 : registrazione partecipanti

: registrazione partecipanti Ore 9.30: inizio dei lavori

Saluti istituzionali: Marisa Converti, Vicepresidente Sezione Costruttori Edili e Impianti di Confindustria Vicenza; Nello Genovese, Anitec-Assinform – Coordinatore Comitato Habitat Digitale.

Introduce e modera Luca Baldin, Smart Building Italia.

Progettare Nzeb: una questione di obiettivi e di metodologia , a cura di Pasquale Capezzuto , Associazione Energy Manager.

, a cura di , Associazione Energy Manager. BMS e BEMS: i nuovi paradigmi della progettazione impiantistica , a cura di Pasquale Iacovone , Archiportale.

, a cura di , Archiportale. La home and building automation: dare intelligenza all’edificio , a cura di Andrea Natale , Anitec-Assinform.

, a cura di , Anitec-Assinform. L’approccio del mercato alla progettazione della smart home e dello smart building , a cura di Mauro Stefan , Vimar, e Stefano Capello , Honeywell Partner Channel.

, a cura di , Vimar, e , Honeywell Partner Channel. La predisposizione alla connettività: l’edificio nella rete , a cura di Mauro Valfredi , Stark Engineering.

, a cura di , Stark Engineering. Infrastrutture digitali e interoperabilità , a cura di Simone Corrarati , Televés, e Paolo Laganà , Loytec.

, a cura di , Televés, e , Loytec. Gli standard di valutazione e il valore di mercato a confronto con gli smart building, a cura di Sandro Ghirardini, Associazione E-Valuations Istituto di Estimo e Valutazioni.

Conclusioni a cura di Luca Baldin

Ore 13.30: chiusura lavori

Il progetto Smart Building nasce nel 2014 sotto la spinta del rinnovamento dell’impiantistica d’edificio e della sua progressiva digitalizzazione. Il progetto consiste in un programma di comunicazione integrata che ha come target il mondo delle costruzioni, dei progettisti e soprattutto dei tecnici impiantisti e che vede al centro una manifestazione fieristica a cadenza annuale che in breve tempo si è imposta come evento di riferimento del settore.