"Dalla Pelle al Cuore": gran galà per Miss Ragazza in Pelle 2017 a Chiampo

In occasione della Festa della Cincionela co' la Rava, venerdì 17 novembre alle 21 a Chiampo è in programma il Gran Galà "Dalla Pelle al Cuore" con l'assegnazione del "Premio Poeta della Pelle 2017" e la sfilata di moda di capi in pelle per l'elezione di "Miss Ragazza in Pelle 2017". Ingresso libero.

